Yes we can diventa Yes she can Gli Obama lanciano Kamala Harris

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Con l'endorsement pubblico degliormai non ci sono più dubbi, saràa sfidare Donald Trump per le presidenziali degli Stati Uniti. La seconda giornata della convention dei democratici a Chicago ha visto come assoluti protagonisti Michelle e Barack. "Non so voi ma io mi sento carico", ha detto l'ex presidente rivolgendosi alle migliaia di delegati presenti alla convention Democratica, e aggiungendo chelo ha fatto sentire di nuovo "speranzoso". "Sentite anche voi - ha detto Michelle - che c'è un'aria diversa nell'aria? È il potere contagioso della speranza". "Il lavoro che Donald Trump sta attualmente cercando - ha proseguito Michelle- potrebbe essere uno di quei lavori da nero". Il riferimento è al "lavoro da neri" con cui Trump aveva definito quei lavori a rischio di essere "rubati" dai migranti illegali.