WTA Cleveland 2024 risultati 20 agosto | agli ottavi Haddad Maia e Siniakova eliminata Fernandez

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Si completa il primo turno del Tennis in the Land, torneo di categoria WTA 250: il tabellone, ormai orfano di azzurre, vede andare in scena sette incontri, con l’esordio delle prime tre teste di serie. Avanzano la brasiliana Beatrize la ceca Katerina, mentre vienela canadese Leylah. La numero 1 del seeding, la brasiliana Beatriz, regola la qualificata elvetica Viktorija Golubic con lo score di 6-3 7-5, mentre la testa di serie numero 3, la ceca Katerina, vince in rimonta contro la qualificata nipponica Sayaka Ishii, battuta col punteggio di 6-7 (5) 6-3 7-6 (5).