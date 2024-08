Un pazzo insegue con l’auto i nostri figli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Osimo Stazione, 21 agosto 2024 – “C’è unchecon, un’Alfa Romeo blu scura, i ragazzini di 14 e 15 con i motorini perché il rumore gli provoca fastidio. Per questo ha tagliato la strada a mioo mettendosi di traverso. Per non andargli addosso ha dovuto sterzare ed è finito nel campo". Il racconto di un mamma residente a Osimo Stazione è pieno di paura. Di quell’uomo non c’è traccia. “Per fortuna è andata bene non si è fatto male – continua –. Non soddisfatto poi si è messo a inseguire altri ragazzini che hanno rischiato di cadere per paura. Ho visto la scena con i miei occhi mentre li inseguiva ma non sono riuscita a prendere la targa. Altri residenti mi dicono che non è la prima volta e che li ha minacciati con una mazza da baseball. I ragazzini ora sono terrorizzati a uscire con i motorini. Avrebbe potuto, al massimo, chiamare le forze dell’ordine".