Un Borgo Di Libri a Casertavecchia | domattina la conferenza di presentazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiGiovedì 22 agosto alle ore 11:30, presso la Sala Giunta del Comune di Caserta, ci sarà lastampa didel cartellone definitivo di “Undi”. La settima edizione del festival vuole essere un invito a riscoprire le virtù e la conoscenza dell’uomo in un momento storico in cui l’intelligenza artificiale vuole prepotentemente imporsi nella vita di ogni giorno. Ecco, quindi, il tema “Intelligenza Naturale, fatti non foste a viver come bruti”. Ed è proprio il celebre passo del canto ventiseiesimo dell’Inferno della «Divina Commedia» a dare meglio il senso del tema che guiderà ospiti e protagonisti di Undi: la vera ragione dell’esistenza umana è, appunto, la continua ricerca della conoscenza.