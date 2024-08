“The room next door” a Venezia 81 il trailer del film di Almodovar con Tilda Swinton e Julianne Moore

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Se ne parlava da anni di unin lingua inglese firmato da Pedro, e ora che è finalmente pronto, il regista si prepara a presentarlo in Concorso al Festival del cinema di2024. Il titolo è Thedoor, e mette insieme per la prima volta(entrambe premio Oscar – la prima per Michael Clayton e la seconda per Still Alice). Un mese fa è uscito il poster dall’atmosfera vicina a Persona di Bergman, ora invece è disponibile il teaser, lanciato online da Sony Pictures Classics (la data di uscita italiana è fissata al 5 dicembre).