(Di mercoledì 21 agosto 2024) Corrado Tirelli si aggiudica l’edizione 2024 del "Doppio Giallo" di Ferragosto, il torneo del CircoloReggio Emilia andato in scena giovedì scorso sui campi di Canali. Sedici partecipanti, incuranti delle temperature decisamente elevate del periodo, si sono affrontati senza esclusioni di colpi in match a sorteggio sotto l’attenta supervisione del maestro Michele Sabattini, con Tirelli che ha avuto la meglio nella classifica finale su Franco Maccari, mentre al terzo posto si sono classificati, pari merito, Mauro Popisek e Vittorio Lombardini. Ai piedi del podio un altro ex aequo, con appaiati Debora Castagnetti, Chiara Gabbi e William Onesti. Il CircoloReggio Emilia si prepara ora ad un settembre ricco di impegni, con i campionati provincia outdoor che saranno interamente ospitati sui campi di via Victor Hugo, oltre al Memorial Pizzetti di padel, in programma il 14 e 15.