Rodri prevede che il giocatore dell’anno della PFA Foden potrebbe essere il miglior giocatore inglese di sempre

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Breaking:ha previsto che Phildiventare il più grandedidopostato incoronato martedìdalla PFA per la stagione 2023-24.ha aggiunto il premio PFA maschile al premio diStagionePremier League vinto a maggio, dopo aver guidato il Manchester City alla vittoria del quarto titolo consecutivo la scorsa stagione. Ha segnato 19 gol in campionato e ha fornito otto assist nel 2023-24, tra cui triplette decisive contro Brentford e Aston Villa e uno straordinario gol all’ultima giornata contro il West Ham. Ancheera considerato tra i contendenti al premio PFA doporimasto imbattuto in tutte le 34 presenze in Premier League la scorsa stagione (27 vittorie, sette pareggi), ma lo spagnolo ritiene che il suo compagno di squadra sia stato un degno vincitore.