Ritardi nel cantiere di viale Giulio Cesare | lavori prorogati fino al 15 settembre

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Bergamo. Proseguono ialdi. Nonostante il cronoprogramma, gli interventi vedranno la luce solo dopo la data inizialmente prevista, quella del 31 agosto. Il progetto prevedeva, fin dal principio, una divisione delle operazioni in tre fasi: le prime due sono state già concluse con solo qualche giorno di ritardo, mentre per l’ultimazione della terza ci sarà da attendere quasi due settimane in più. Quest’ultima riguarda la posa del teleriscaldamento nel denominato ‘A2A’ che interessa il tratto stradale compreso tra Piazzale Oberdan e l’incrocio delle vie Lazzaretto con Ghirardelli. Un intoppo che ha costretto alla proroga, firmata pochi giorni fa a Palazzo Frizzoni e datata 15, anche se l’obiettivo, ribadito dal Comune, coincide con la ripartenza delle scuole il 12 dello stesso mese.