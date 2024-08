Rimini ultimi dieci giorni di spesa Mezzala e attaccante nel mirino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Nella lista dei desideri ci sono un centrocampista e un. Alrestanodi tempo per fare sì che quei desideri si realizzino. Si entra nella fase finale, e caldissima, del mercato estivo. I biancorossi hanno le idee chiare per i due reparti da completare, ma con modalità diverse. Perché se quella di avere unain più è numericamente una necessità, l’arrivo di uninvece è vincolato alla cessione di Cernigoi. Il centravanti lombardo ormai da settimane è sul mercato. Non è stato convocato per le due gare di coppa che i biancorossi hanno giocato contro Arzignano e Lumezzane, ed ha saltato anche la precedente amichevole con la Samb, restando seduto in panchina. Tutti segnali di valigia ormai pronta. Anche se in realtà, a oggi, vere e proprie trattative per la cessione del giocatore non sembrano essere in fase così avanzata.