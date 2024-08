Perché lo yacht non era a distanza di sicurezza? Il dubbio dell' esperto sul meteo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 21 agosto 2024) A dominare le cronache degli ultimi due giorni è stato il naufragio del veliero affondato al largo di Palermo. Riprendono stamattina le ricerche dei sei dispersi. I sommozzatori speleo dei vigili del fuoco ieri hanno ispezionato l'interno del relitto, in operazioni che sono state definite dagli stessi "lunghe e complesse". I sub sono riusciti ad aprire un varco nello scafo del relitto di 56 metri. A bordo'imbarcazione c'erano 22 persone, 15 sono state tratte in salvo ed è stato recuperato il corpo senza vita di un componente'equipaggio. Intanto si cerca di capire quali potrebbero essere stati i fattori che hanno causato la tragedia. "Se un'imbarcazione esce dal suo assetto originale per il quale è stata progettata, allora affonda" e "penso che l'imbarcazione si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato".