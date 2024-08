Pagelle Vuelta a España 2024 | Bittner stupisce tutti van Aert beffato Bene Garofoli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 agosto 2024)QUINTA TAPPAPavel, voto 10: che gran sorpresa. Si era già piazzato nei giorni scorsi, ma nessuno avrebbe detto che il 22enne della dsm-firmenich PostNL sarebbe riuscito a battere vane Groves. Fa la sua volata al centro della strada, poi dà spettacolo con il colpo di reni, con il quale riesce a trovare la vittoria più bella della carriera. Wout van, voto 7: ennesimo piazzamento (per fortuna la vittoria due giorni fa è arrivata) per il belga che consolida la propria maglia verde per la classifica a punti. Per come si era messa la situazione sembrava obbligato a vincere, invece è stato battuto per centimetri da. Kaden Groves, voto 5: era il grande favorito in un arrivo completamente pianeggiante, invece sbaglia totalmente il momento in cui partire e poi si trova costretto ad inseguire, chiudendo terzo. Non può essere contento.