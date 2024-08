Obama | Kamala Harris la mia ragazza è più che pronta a diventare presidente

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il clanappoggia la candidata democratica. “, la mia, è più che: è la più qualificata e quella che ha più dignità”, ha affermato Michellealla convention dei democratici Usa a Chicago. “Qualcosa di magico sta accadendo non solo in questo stadio, ma fuori da qui” ha sostenuto l’ex first lady accolta dall’ovazione dei presenti. “La speranza sta tornando”, ha aggiunto. L’exBarackha rispolverato il suo storico motto “yes, we can” e lo ha dedicato a. “Yes, she can”, ha detto l’exalla convention democratica di Chicago scatenando la folla presente, che ha cominciato a ripetere l’iconica frase. “Donald Trump non fa che lamentarsi dei suoi problemi, inventare folli teorie cospirazioniste ed essere ossessionati dalle dimensioni delle folle”, ha poi affermato