Michelle e Eros di nuovo insieme | la notizia riaccende le speranze tra i fan

Personaggi TV. Ramazzotti e Hunziker sono stati paparazzati in vacanza tra le montagne in Alta Badia. Nonostante siano separati da oltre 20 anni, la conduttrice svizzera e il cantante romano hanno un ottimo rapporto e hanno trascorso qualche giorno in compagnia dei figli in quella che è una grande e bella famiglia allargata. Hunziker e Ramazzotti sono stati sposati dal 1998 al 2009 e dalla loro unione è nata Aurora. I due, infatti, pur non essendo più moglie e marito da tempo, non hanno mai smesso di volersi bene e la conferma ulteriore di un affetto che va oltre la separazione coniugale arriva adesso con le foto pubblicate dal settimanale Chi.