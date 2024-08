Messina violenza sessuale e aggressione | 33enne arrestato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

I carabinieri hanno fermato in flagranza di reato un uomo di 33 anni a Gioiosa Marea (), accusato die intrusione illegale. L'uomo avrebbe assalito una giovane mentre questa stava tornando a casa, seguendola all'interno dell'area condominiale. Le molestie e laDopo averla molestata verbalmente, l'ha stretta in un abbraccio. Quando la vittima ha tentato di scappare, è intervenuto il padre, dando inizio a una colluttazione con l'aggressore, che poi è riuscito a fuggire. L'uomo è stato successivamente bloccato nei pressi del condominio dai carabinieri. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto, e l'indagato è ora agli arresti domiciliari.