Mercato Napoli l’esperto annuncia | Vuole aspettare qualche giorno rallenta l’affare

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Arrivano novità in merito allegato aldel, che in questi ultimi giorni di agosto è entrato ormai nella sua fase decisiva. Sono giorni decisivi per ildi Antonio Conte che, a maggior ragione dopo la grande delusione in casa dell’Hellas Verona, invoca movimenti in entrata. Si attende soltanto l’annuncio per David Neres: l’esterno brasiliano si appresta ormai a divenire un nuovo giocatore azzurro, regalando al tecnico leccese subito un’alternativa di un certo peso per il proprio attacco. In contemporanea alle varie operazioni in entrata, vanno sicuramente seguiti gli avvicendamenti per quanto concerne ilin uscita. Tante le situazione in ballo in casa azzurra, con un nome che in queste ore va monitorato con forte attenzione.