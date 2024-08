Mafia | The Old Country avrà il doppiaggio in siciliano ma niente doppiaggio in italiano 2K spiega perché

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 21 agosto 2024) 2K ha confermato che: The Oldnon includerà ilin, visto che in quel di Team 13 hanno deciso di inserire ilin, con l’obiettivo di offrire ai giocatori l’esperienza di gioco il più possibile credibile ed autentica. Annunciato durante l’Opening Night Live della Gamescom 2024, il publisher americano ha deciso di confermare proprio in questi istanti che questo nuovo capitolo della serie non includerà ilin, precisando però che il titolo proporrà la traduzione insia dei testi a schermo che dell’Interfaccia Utente (l’UI). Hangar 13 ha deciso di condividere un messaggio dove ha giustificato l’assenza delin, nonostante: The Oldsia ambientato nella Sicilia del 1900.