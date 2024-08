Lavori al cimitero Riqualificazione del padiglione G

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Hanno preso il via ialcomunale di via Tartarini a Granarolo per lo svolgimento deidi manutenzione straordinaria, adeguamento e ampliamento delG. I, che riqualificheranno l’ala risalente agli anni Ottanta e prevedono la realizzazione di 400 loculi, sono stati affidati all’impresa Karintia Costruzioni Generali. Come dichiarato dall’amministrazione: "L’intervento dovrebbe completarsi entro l’estate 2025. L’accesso del pubblico alresterà libero in questa prima fase dell’intervento. Chiusure parziali o temporanee saranno comunicate tempestivamente attraverso i canali del Comune nelle prossime settimane e mesi. In occasione della commemorazione dei defunti del 2 novembre sarà comunque garantita l’accessibilità a tutte le aree del".