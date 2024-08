Jennifer Lopez chiede il divorzio da Ben Affleck dopo due anni di matrimonio

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 21 agosto 2024)si sono sposati a Las Vegas il 16 luglio 2022essersi rimessi insieme nel 2021.e Bensi sono lasciati di nuovo. Martedì 20 agosto la, 55, ha chiesto ilda, 52, più di dueessersi sposata nel luglio 2022, come hanno confermato diverse fonti a People. TMZ ha riportato per primo la notizia. Lasi è presentata alla Corte Superiore della Contea di Los Angeles e ha indicato il 26 aprile 2024 come data di separazione. Ha presentato la domanda dida sola, senza ricorrere a un avvocato, e tecnicamente è auto-rappresentata. La cantante non ha detto se c'era un accordo prematrimoniale,