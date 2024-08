Inter nel segno della continuità | la certezza data dal calciomercato estivo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 21 agosto 2024) L’, tra i dubbi e le incognite del suo, ha dimostrato di voler perseguire una linea chiara per il futuro. Ecco perché i tifosi non devono guardare solo a una parterealtà. LA SICUREZZA – L’ha condotto una finestra estiva dila sua cifra caratteristica è stata quella di non stravolgere un progetto vincente. I titolari indiscussi di mister Simone Inzaghi, da lui scelti per tutti i match più importantistagione, sono rimasti nel club senza che qualche voce concreta si sollevasse in merito a una loro possibile uscita in estate. Solo nel caso di Hakan Çalhano?lu si è parlato di unesse reale del Bayern Monaco per il suo profilo, rispedito però al mittente dal calciatore con un post chiarificatore pubblicato sui suoi account social. L’riparte..