Il difensore del Manchester United Maguire si gode la competizione per un posto dopo gli acquisti estivi

2024-08-21 Harrysa che laper unalè sempre più serrata e sa che dovrà cogliere l'occasione questa stagione. Durante la sessione di calciomercato, loha rafforzato la propria opzione di difensori centrali, con Leny Yoro e Matthijs de Ligt che si sono uniti alla squadra di Erik ten Hag. Yoro è stato escluso per tre mesi a causa di un problema al piede durante la pre-stagione, il che ha portatoa giocare insieme a Lisandro Martinez sia nel Community Shield che nella vittoria per 1-0 di venerdì scorso contro il Fulham.