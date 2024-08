Ho traslocato con i miei figli in una stanza d’hotel | mi costa meno dell’affitto e ho la pulizia ogni settimana | il racconto della giornalista Suzanne Hayes

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Quale bambino non desidererebbe vivere, anche solo per qualche mese, in un albergo? Saranno le memorie dell’iconica serie televisiva Zack e Cody al Grand Hotel, ma tra piscina, colazione a buffet, pasti al ristorante e tanti altri confort, qualsiasi bambino vorrebbe alun giorno nel grande paradiso degli hotel. Per un genitore sarà lo stesso? Verrebbe da pensare di no, considerando i costi e anche il desiderio di avere una casa proprio. Eppure, lala pensa in modo diverso. “Amavo la mia casa. Aveva un fascino tutto suo ed era a pochi passi dalla casa del mio ex e dalle scuole dei bambini, e il mio padrone di casa non aveva mai aumentato l’affitto – rivelaal Business Insider -. Eppure, ero sotto un contratto di affitto mensile, e questo mi dava un senso di inquietudine. Anche in altri modi, la casa contribuiva alla mia ansia.