Giardini Ducali la sfida Bar con l’anima green | Pronti a coltivare socialità e cultura

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Dialogherà idealmente, e non soltanto per il nome, con l’Orto Botanico a pochi passi, crescendo mese dopo mese con eventi e proposte per aggiudicarsi un posto di rilievo nella geografia dei luoghili cittadini, oltre che dell’intrattenimento e della. Riaprirà mercoledì 28 agosto il bar dei, ribattezzato ‘Juta all’Orto’, in riferimento sia alla società aggiudicataria della gestione per i prossimi sei anni (da un ventennio anima del celebre locale in via Taglio) che alla sua vocazione di presidio in stretto contatto con il mondo ‘’ (a partire dai) tutto intorno. Grande assente (fino ad oggi) dell’estate modenese e dei suoi eventi per via di un lungo lavoro di restyling, il bar ospitato nella Palazzina Vigarani riparte con una promessa: recuperare il tempo perduto e garantire un’offerta senza pause nei prossimi mesi e anni.