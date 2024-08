Donna scippata e ferita nel Napoletano arrestato rapinatore

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato identificato edalla Polizia di Stato un uomo ritenuto responsabile di un violento scippo ai danni di una, avvenuto il 29 giugno a Giugliano in Campania (Napoli). I poliziotti della questura di Napoli hanno eseguito un'ordinanza di di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura, che ha coordinato l'inchiesta. Secondo quanto emerso, ilcon un complice non ancora identificato, avrebbe asportato alla vittima la borsa contenente denaro, cellulare ed altri effetti personali; la vittima è quindi caduta sull'asfalto stradale, riportando un politrauma cerebrale ed è stata ricoverata in terapia intensiva presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli.