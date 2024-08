Caso Arianna Meloni Calenda avverte | Nessun complotto ipocrita scandalizzarsi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Roma, 21 agosto 2024 – «Il? Siamo alle solite: l’estate è cominciata azzuffandosi su faccende insignificanti come l’inquinamento della Senna e finisce combattendo su storie che non hanno senso». Mentre decine di politici sfornano dichiarazioni sempre più fiammeggianti da una parte e dall’altra sulche riguarda la sorella del premier, il leader di Azione, Carlo, lo liquida con una scrollata di spalle. Perché parla di faccende insignificanti? «Questa vicenda è iniziata per le nomine Rai: ma viviamo nel paese di Campanellino? Ho fatto parte del governo Renzi: sulla Rai non si muoveva foglia che lui non volesse perché era una fonte di potere. Immagino che questo sia vero anche per gli altri governi: mi pare. Sentir parlare di traffico di influenze perfa ridere».