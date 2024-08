A Prato apre il servizio diurno per anziani affetti da demenza

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 21 agosto 2024)– Un aiuto per chi è affetto dao Alzheimer. In Toscana sono 85 mila, l’8 per cento della popolazione anziana. Si tratta di uno spazio socializzante, stimolante e sicuro dove i malati di Alzheimer possono fare attività educative e ricreative, esercizi per mantenersi attivi, senza la presenza di un badante o un familiare. A, dall’1 ottobre, l’Atelier Alzheimer gestito dalla cooperativa sociale Nomos. Ilsarà attivo ogni martedì e giovedì mattina (dalle 9 alle 12) al centro Lilt di via Giuseppe Catani 26. Vi possono accedere persone che soffrono di, o liberamente o usufruendo dei voucher tramite la Società della Salute.