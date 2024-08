Venerdì 13 | la serie TV Crystal Lake muove i primi passi

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di martedì 20 agosto 2024) LaTV, che farà da prequel al famoso franchise13 (Friday the 13th), ha mosso ia livello produttivo. Annunciata nell’ottobre del 2022, laTV prodotta da A24, e destinata a Peacock, ha trovato in Brad Caleb Kane (It: Welcome to Derry) il sostituto ideale di Bryan Fuller, l’autore che aveva abbandonato in precedenza il progetto. A confermarlo è stato stanotte un aggiornamento offerto da Deadline. La fonte ha riferito che Kane si occuperà di scrivere, produrre e fare da showrunner. A tal proposito, Kane ha riferito: “Dal momento in cui ho visto Jason Voorhees cavare il bulbo oculare di un ragazzo alla tenera età di 8 anni, ho capito che il mio percorso creativo era un giorno destinato a convergere con l’Uomo dietro la Maschera.