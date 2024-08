Sicilia estate 2024 | viaggio nella sanità che non funziona

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 20 agosto 2024) La foto di quel cartone, con scritto “contenitore per rifiuti sanitari a rischio”, utilizzato al Pronto Soccorso dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti, in provincia di Messina, per immobilizzare la gamba rotta del giovane Andrea Natoli ha fatto il giro d’Italia, diventando simbolo e monito di una, quellana, che si avvicina pericolosamente al punto di non ritorno. Nello stesso Pronto Soccorso di questo paesone da 12.000 abitanti, dopo solo una settimana dal caso del cartone (e dalla rimozione della responsabile del Pronto Soccorso che sarebbe stata nominata con una procedura irregolare e dalla messa sotto inchiesta della dottoressa che ha eseguito la fasciatura) il giorno 7 agosto arriva anche la signora Francesca Colombo, che da Legnano è giunta inper trascorrere le ferie nel paese di origine del marito.