Regolamento del Festival di Sanremo 2025 tutte le novità

(Di martedì 20 agosto 2024) La Rai ha finalmente reso noto ildeldi. Carlo Conti non ha fatto grossi stravolgimenti, ma il cambiamento più evidente riguarda la serata dedicata ai duetti e cover. I voti della quarta serata infatti non influiranno sulla gara generale che porterà alla vittoria finale. Per quanto riguarda i ‘giovani’ invece ci sarà il ritorno delle ‘nuovo proposte’, che saranno quattro artisti emergenti, due di loro si sfideranno durante la seconda serata e verranno giudicati dalle giurie delle radio, della stampa, tv e web e dal televoto, la stessa cosa avverrà nella terza serata, in cui scopriremo il secondo finalista tra le nuove proposte, mentre la finale a due ci sarà la quarta sera.