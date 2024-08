Quali strategie per l’Occidente si riunisce negli Usa il Gotha dell’economia mondiale

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 20 agosto 2024) Anche quest’anno la crème de la crème, insieme a una altrettanto nutrita quantoficata rappresentanza delpolitico internazionale, dal 22 al 24 agosto sarà ospite della FED di Kansas City per la riunione annuale a Jackson Hole, nella valle del Wyoming. Come per ogni edizione, un argomento farà da lepre nel cinodromo, cioè aprirà gli interventi successivi che si espanderanno a tutto campo. Si rimarrà in tal modo con i piedi per terra, cioè particolarmente attenti ai problemi attuali. Venerdì mattina aprirà le danze, ovvero la serie di relazioni, il Presidente della FED, Jerome Powell, che farà qualcosa di simile a una pregiata cornice sulla opportunità del ricorso alle manovre di politica monetaria. In particolare in frangenti come quello attuale, sulla durata ottimale delle stesse e la loro conseguente efficacia.