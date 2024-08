Pesto di zucchine e menta

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 20 agosto 2024) L’estate è la stagione perfetta per godere di piatti freschi e leggeri, ideali per combattere il caldo senza rinunciare al gusto. Oggi vi proponiamo una ricetta semplice e veloce per undi, perfetto per condire la vostra pasta estiva, e per conquistare i vostri commensali!frescheQuestoè una variante del classicogenovese, ma con un tocco di freschezza in più grazie allee alla. È un’ottima opzione per un pranzo leggero o una cena all’aperto con amici e familiari. Seguite le nostre istruzioni passo dopo passo e preparate un condimento che sorprenderà e delizierà tutti i vostri ospiti.