Palacios-Inter si chiude! Presto nuovo incontro con il Rivadavia – Sky

(Di martedì 20 agosto 2024) L’continua a lavorare sul mercato per accontentare le richieste di mister Simone Inzaghi per quanto riguarda l’acquisto di Tomas, il giovane difensore di piede mancino tanto voluto. Secondo quanto riportato da Sky Sport,è atteso uncon i dirigenti del club argentino.– L’è pronta a fare sul serio per assicurarsi uno dei giovani talenti più promettenti del calcio sudamericano, Tomas. Per il difensore classe 2003, attualmente in forza all’Independientema di proprietà del Talleres, il club nerazzurro ha messo sul tavolo un’offerta di 6,5 milioni di euro più bonus, nella speranza dire rapidamente l’affare. Nella mattinata di mercoledì 21 agosto, i rappresentanti della dirigenza dell’Independientearriveranno a Milano per incontrare la dirigenza dell’e provare a trovare l’accordo definitivo.