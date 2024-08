Oroscopo Paolo Fox mercoledì 21 agosto 2024 | Toro alla ricerca di equilibrio

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 20 agosto 2024) L’diFox per oggi,21Ariete Se non sono arrivate risposte d’amore, vuol dire che ti importa poco. A guardare le stelle così imponenti e importanti da luglio in poi è difficile che non sia accaduto qualcosa. Questo è un quadro astrale ottimo non solo dal punto di vista dell’amore, ma anche di chi vuole fare progetti in ambito del lavoro.Giove nel suo nuovo transito tocca il settore economia e finanza. Molti sono impegnati nelladi una una nuova stabilità e. Le persone che hanno vissuto una crisi in amore con Venere ancora favorevole o se ne fanno una ragione o trovano alleati per superare qualsiasi momento critico. Gemelli Di recente è probabile che qualcuno ti abbia chiesto cosa ti è successo. In quest’ultimo periodo avete perso la vostra vitalità.