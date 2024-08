Nuova luce sulla Ghirlandina boom di visitatori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Modena, 22 agosto 2024 – Due prime settimane di agosto in linea con l’afflusso da record registrato nel 2023: ben 3.279 turisti sono salititorre delladel Duomo di Modena, tra l’1 e il 18 agosto. I dati sull’affluenza In maggioranza turisti stranieri, provenienti per lo più da Francia (435), Spagna (303), Germania (159), ma non mancano polacchi, britannici, statunitensi e olandesi. Il bilancio dei primi 8 mesi dell’anno raggiunge il totale di 42mila, in linea col dato di oltre 64mila turisti dell’intero 2023.scia dei buoni risultati il Servizio Promozione della Città e Turismo del Comune di Modena, in collaborazione con i Musei del Duomo e con il Coordinamento Sito Unesco del Museo Civico ha lanciato la campagna digitale di promozione del sito Unesco della“Be Part Of It”.