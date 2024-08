Mercato antiquario flop è stata colpa del maltempo Siamo pronti a ritentare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024) Lucca, 20 agosto 2024 – “Bisogna dire la verità - dichiara senza preamboli Mirco Mazzei, portavoce delLucchese - : a far fallire l’evento è stato solo e unicamente il. O meglio le previsioni meteo che annunciavano pioggia. E quando si dice pioggia, con il meteo pazzo degli ultimi tempi, non si sa più cosa si intende e cosa aspettarsi. Tanti di noi lo hanno toccato con mano in diverse piazze. Quando arrivano i fortunali si rischiano danni seri alle nostre attività, c’è poco da scherzare. Le previsioni su tanti siti davano il peggio, e anche se poi non è stato così, si è scatenato il fuggi fuggi generale. Ci dispiace ovviamente, comprendiamo le parole dell’assessore Granucci, ma si è trattato di cause di forza maggiore“. “Anche ildi Sarzana, ad esempio, ha chiuso prima.