Mantova il pediatra Renzo Ongari muore per shock anafilattico dopo la puntura di un’ape

(Di martedì 20 agosto 2024)– Ladi, seguita dalle punture di altri insetti, è stata fatale per un medicono in pensione molto conosciuto.77enne che aveva lavorato a lungo all'ospedale di, è morto domenica pomeriggio a causa delloprovocato dalladi. L'incidente si è verificato domenica pomeriggio nella sua casa di campagna a Borgo Virgilio, dove stava trascorrendo il pomeriggio con i familiari. A un tratto l'exè stato punto da un'ape senza avvertire alcuna reazione. Subitoè stato punto ancora da altri insetti – forse altre api – e, a quel punto, secondo alcuni testimoni si è scatenata una reazione allergica. L'uomo, subito soccorso da un'ambulanza del 118, è stato portato in gravissime condizioni al pronto soccorso dell'ospedale Carlo Poma didove è morto.