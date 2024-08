Liguria Andrea Orlando è stato congelato Dopo Toti è caos-Pd | cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Inil campo largo rischia di prendere una bella batosta elettorale.le dimissioni dell'ex governatore Giovanni, la sinistra è a caccia di un candidato giallorosso che possa strappare la regione al momento ancora in mano al centrodestra. Da tempi non sospetti, l'ex ministro della Giustizia del Pdha già esplicitato quali sono le sue intenzioni. Il dem si dice pronto a prendersi sulle proprie spalle il peso di una crociata che sembra destinata a diventare un bel buco nell'acqua. "L'ho detto dal primo giorno - aveva dichiarato il povero-, se c'è uno meglio di me, faccio subito un passo indietro". Peccato che l'ex Guardasigilli sia impantanato in qualpiù grande di lui.