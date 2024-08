L’Arsenal potrebbe vendere Eddie Nketiah e Aaron Ramsdale per fare un acquisto chiave

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 20 agosto 2024) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Finoraè stato paziente nella finestra di mercato estiva, non contento di aggiungere giocatori alla sua squadra già forte a meno che non diventino disponibili i giocatori giusti. Riccardo Calafiori è stato ingaggiato dal Bologna per aggiungere profondità in difesa, ma l’undici iniziale per l’esordio in Premier League contro i Wolves era familiare. Ma a più di una settimana dalla chiusura della finestra,esserci ancora qualche movimento all’Emirates. I Gunners sono stati fortemente accostati a una mossa per il centrocampista della Real Sociedad Mikel Merino, che ha saltato l’esordio del suo club in Liga tra le speculazioni.