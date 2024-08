La sicurezza a Viareggio Polizia in trincea | Noi li arrestiamo tre giorni e tornano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024), 20 agosto 2024 – Tra video di risse in vari angoli della città e appelli (bipartisan) delle forze politiche che si spingono a chiedere l’impiego dei militari, è chiaro che, mai come quest’anno, ae Torre del Lago stia dilagando una sensazione diffusa di in. Se ne parla al bar, nelle chat, sotto l’ombrellone: un giorno il tema è lo spaccio, quello seguente le rapine, poi le baby gang. Ma se guardiamo ai dati sui reati, quale fotografia della città ci viene restituiita? Ne abbiamo parlato con il dirigente del commissariato didiLuigi Larotonda. foto umicini Dottor Larotonda, questa sensazione di inè giustificata? "Si tratta di una percezione. I dati in nostro possesso dicono che la quantità dei reati commessi sul territorio è in linea con il trend stagionale degli anni passati.