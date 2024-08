Il finale della serie The Umbrella Academy spiegato

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 20 agosto 2024) LaThe, nel suo capitolo, ha lasciato i fan piuttosto sorpresi. Nessuno si aspettava che la quarta e ultima stagione andasse come è andata, e c'è chi non trova accettabile come si è chiusa, quando non l'ha capita e si pone delle domande su ciò che ha visto. Era la prima volta che lanon seguiva i fumetti disegnati da Gabriel Bá su storia di Gerard Way, scrittore oltre che cantante dei My Chemical Romance. La trama originale copriva solo 3 libri e nellachiudeva con Hotel Oblivion (stagione 3 su Netflix). Per la quarta stagione Steve Blackman, creatore, produttore e showrunner dell'adattamento per il piccolo schermo ha avuto più libertà oltre alla responsabilità di dare un nuovoche chiudesse il cerchio apocalittico in cui erano coinvolti i fratelli Hargreeves.