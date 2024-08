Fedez pubblica una foto con i figli il mistero della dedica | Mi manchi

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 20 agosto 2024)unacon i, il: “Mi” Dopo essere andati in villeggiatura con la mamma in Grecia, Vittoria e Leone, idi Chiara Ferragni e, hanno riabbracciato il loro papà con il quale stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza in Sardegna. È lo stessoa postare sul suo profilo Instagram unache lo ritrae insieme ai suoie all’ormai inseparabile cane Silvio. Quello che non è sfuggito ai follower, però, è la didascalia scelta dal rapper che scrive: “Non sprecare il tuo tempo con me. Sei già la voce nella mia testa. (Mi, mi)”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Parole che molti hanno interpretato come unaspeciale nei confronti di qualcuno: e c’è già chi ipotizza possa trattarsi dell’ormai ex moglie Chiara Ferragni.