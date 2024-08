Col figlio dell’ex fidanzato vip Antonella Mosetti notizia bomba | lei 49 anni lui 25

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 20 agosto 2024) Una vera e propriagossip è scoppiata su. La showgirl si è fatta vedere insieme aldel suo exvip. E c’è già chi potrebbe essere pronto a gridare ad una nuova coppia, che sarebbe la più clamorosa di questa estate 2024. La foto dei due è stata scattata e pubblicata su Instagram dalla stessa donna, che è come se abbia voluto lanciare un messaggio implicito.e ilvip hanno una differenza di età di ben 24. Nessuno immaginava che potesse formarsi una coppia simile e in realtà non c’è la conferma ufficiale, ma quell’immagine social ha fatto drizzare le orecchie a tutti. In primis all’esperta di gossip Deianira Marzano, che l’ha subito postata nelle sue Instagram stories. Leggi anche: Estate di addii, la coppia super vip che ha fatto sognare si lascia dopo 7