Col figlio dell’ex fidanzato vip | Antonella Mosetti lei 49 e lui 25 anni

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 20 agosto 2024) Personaggi TV. Scoop su. La showgirl 49enne si è fatta vedere assieme aldel suo ex. E c’è chi già è pronto a scommettere che si tratti della nuova coppia del momento. La foto dei due è stata pubblicata dalla stessasul suo profilo Instagram. Leggi anche: Alain Delon, Dalila Di Lazzaro ricorda il flirt avuto con il noto attore Leggi anche: Il famoso cantante beccato con una misteriosa bionda Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) La carrierafa il suo esordio in televisione nel 1993, tra le ragazze di Non è la Rai, il programma di Italia 1 a cui partecipa per due stagioni.