Cittadinanza agli stranieri? Qual è la vera priorità Salvini stoppa Forza Italia e sinistra in un colpo

(Di martedì 20 agosto 2024) Più chiaro di così Matteonon poteva essere: «Nel programma elettorale non è scritto da nessuna parte che si parli di Ius Soli o Ius scholae. Ci sono cose molto più importanti di cui discutere». Il vicepremier e leader della Lega ha ribadito la sua posizione nel corso di una diretta sul social Tik Tok, mandando un chiaro messaggio a chi,, in questi giorni ha aperto uno spiro alla proposta del Pd di facilitare l'ottenimento dellana per gli immigrati. Non ultimo il collega vicepremier Antonio Tajani che in un'intervista al Corsera aveva tuonato «Nessuno può dire all'altro “non devi parlare di questi temi o fai un favore alla”: non prendiamo lezioni su come ci si oppone allae non rinunciamo ai nostri principi».