Ceppaloni al primo posto per il finanziamento di nuovi scuolabus Cataudo | Orgogliosi di questo risultato

(Di martedì 20 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa Regione Campania, nell’ambito del Programma Operativo Regionale FESR 2021/2027 (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), ha approvato la graduatoria finale per ildinei piccoli comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Con il Decreto Dirigenziale n. 764 dell’8 agosto 2024, è stato pubblicato l’elenco ufficiale delle 183 istanze ammissibili. Il Comune di, che ha partecipato al bando nel febbraio 2024, risulta tra i beneficiari del contributo. L’iniziativa, finanziata con un importo complessivo di 25 milioni di euro, mira a migliorare gli standard di sostenibilità ambientale e la sicurezza dei trasporti scolastici. In particolare, si punta a ridurre le emissioni attraverso l’acquisto di mezzi di trasporto più ecologici e a garantire un servizio sicuro ed efficiente per gli studenti.