Buskers ai Trepponti Dopo l’anteprima il festival fa tappa tra le vie di Ferrara

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Conclusaa Comacchio,è pronta ad ospitare la nuova edizione delin programma dal 21 al 25 agosto. Il palcoscenico en plein air di oltre 60.000 mq nel centro della città estense non solo accoglierà i 198 artisti internazionali selezionati, ma sarà anche teatro di un’esperienza autentica ed immersiva resa possibile grazie al coinvolgimento e alla partecipazione di associazioni, organizzazioni, fondazioni, aziende e numerose altre realtà del territorio. Un format rinnovato ricco di contenuti, iniziative ed eventi collaterali che riflettono la vibrante sinergia tra ile il tessuto cittadino, confermandonon solo come collettore di musica e arte di strada, ma anche come cuore pulsante di creatività, incontri, vissuti e visioni.