Allarme bambini | ecco come l’uso dei tablet influenza la loro psiche

(Di martedì 20 agosto 2024) Un recente studio ha scoperto la correlazione tra un uso senza regole di alcuni apparati elettronici in alcune fasce d’età e importanti problemi La tecnologia si è impadronita oramai in maniera irreversibile delle nostre vite, non soltanto dal punto di vista lavorativo, ma anche da quello ludico, tra giochi, social network e messaggerie varie e l’età media per cominciare a utilizzare i vari apparati elettronici si è notevolmente abbassata. Infatti sta diventando un vero e proprio problema quello dell’abuso die smartphone, che arriva a interessare il 90-95% dei, pre-adolescenti e adolescenti italiani. Uno studio che allarma – Cityrumors.it – Iche nella prima infanzia usano troppo ilsono più propensi ad attacchi di rabbia e frustrazione.