Addio a Paolo Di Tizio maresciallo e cestista del Milano 3 Basket

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024)piange la scomparsa del. Il giornalista Gabriele Pugliese ricorda il suo esordio sotto canestro. "Scusate, posso giocare anche io?", il primo approccio. "Certo, è un piacere", la risposta. "Ottimo, il piacere è mio. Ah comunque anche sono il nuovodi Basiglio". Iniziò così, una sera di settembre del 2003, l’avventura di PierDinel. "Il destino lo aveva portato pochi giorni prima a trasferirsi dalle Marche al nostro piccolo Comune - racconta Pugliese -. Un brutto male lo ho portato via a soli 47 anni. Siamo affranti e abbracciamo la sua famiglia con tutto il cuore". Tanti i ricordi che si affacciano alla mente. "Era una persona straordinaria, un manuale di tecnica sul campo di. Ha giocato con noi fino al 2011, poi il lavoro lo ha portato in Emilia e in Toscana.