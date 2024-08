Vi presento Joe Black | la spiegazione del finale del film con Brad Pitt

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 19 agosto 2024) ViJoe: ladeldelconViJoeè ildrammatico del 1998 dove si mescolano romanticismo e fantasy, diretto e prodotto da Martin Brest, con, Anthony Hopkins e Claire Forlani come protagonisti. Ilè liberamente basato sulla pellicola del 1934 Death Takes a Holiday, adattamento della commedia italiana del 1924 La morte in vacanza di Alberto Casella e in esso si esplorano argomenti come il significato della morte, della vita e di tutti i piaceri che essa può offrire a chi sa osservarli e coglierli. Per quanto non sia stato accolto in modo particolarmente positivo al momento della sua uscita, negli anni è divenuto un piccolo cult.