Una Vuelle super-carica comincia l’avventura | Tante 38 giornate serve la mente forte

(Di lunedì 19 agosto 2024) Il primo giorno di scuola è sempre una festa, così anche il fatto di essere al piano di sotto non pesa: il ’maestro’ Sacripanti è pronto ad impartire le prime lezioni a una classe nuova di zecca se si eccettua il ritorno di Zanotti, l’unico veraconosciuto dalla piazza, e la conferma di Maretto, che però è ancora tutto da scoprire per il pubblico, esattacome gli altri otto firmati quest’estate. "Sono molto contento, partiamo per un’avventura con lo spirito giusto - dice il coach -. Domani saremo al completo con l’arrivo in ritiro di Ahmad che dopo aver completato il campionato in Canada ha ottenuto il visto soltanto venerdì. Oggi arriva, fa le visite mediche e poi sale a Carpegna, alla fine perderà solo una giornata di lavoro. Faremo i primi 3-4 giorni di attivazione col preparatore e imposteremo qualche concetto 5 contro zero, poi partiremo col basket giocato.