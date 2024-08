Truffa un’anziana in trasferta a Oristano arrestato in Campania

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 19 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn arresto di un trentunenne a Castel Volturno, in provincia di Caserta, per la. L’operazione è stata condotta dai carabinieri die Mondragone. Tutto era partito da una telefonata di due persone che si erano qualificate come avvocato e maresciallo. Naturalmente non era vero, ma la donna ci è cascata: di fronte alla richiesta di 35mila euro per evitare – secondo il racconto del finto legale – l’arresto di sua figlia per l’investimento di un pedone, ha raccolto in casa contanti e oggetti preziosi. A lei era stato fatto anche sentire un audio con la voce di una donna che implorava: “Aiuto mamma aiuto”. L’anziana, spaventava, si era convinta che fosse la figlia. Poi la seconda fase: un uomo si è presentato a casa sua spacciandosi per l’avvocato della figlia.